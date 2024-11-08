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21:04, 7 ноября 2024 года Орловщина простилась с Марленом Гусевым Наш земляк, гвардии сержант ВДВ и кавалер ордена Мужества погиб, защищая Родину.







7 ноября Орловщина простилась с Марленом Гусевым. Наш земляк, гвардии сержант ВДВ и кавалер ордена Мужества погиб, защищая Родину.



Он был участником миротворческих операций в Абхазии и Косово, а также специальной военной операции. Всегда вел активный образ жизни, Занимался парашютным спортом.



Четырежды был ранен, прошел переподготовку на оператора дрона и вернулся на передовую. Проститься с героем пришли родные, друзья, коллеги, сослуживцы.







