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10:56, 8 ноября 2024 года
Орловские пожарные прошли огневую полосу для психологической подготовкиТакие тренировки регулярны для спасателей.
Орловские пожарные прошли огневую полосу для психологической подготовки. Такие тренировки регулярны для спасателей. Пожарные преодолели препятствия и тренировались в спасении человека.
Учения проходят ежегодно с каждой категорией личного состава, принимающего участие в тушении огня. В этот раз тренировались пожарные из всех пяти спасательных частей Орла.
Также раз в полгода проходят занятия в дымокамере, но там дым не от реального огня, а бутафорский. В нем пожарные проходят лабиринт.
Полученные навыки применяются в реальной работе. Только за этот год в регионе огнеборцы потушили более 25 тысяч пожаров, эвакуировали и спасли более 200 человек.
Татьяна Тимохина
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