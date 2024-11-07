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17:55, 7 ноября 2024 года Каток на площади Ленина в Орле планируют открыть 27 декабря Ориентироваться будут на погоду.





Традиционный каток на площади Ленина в Орле планируют открыть 27 декабря. Об этом сообщила исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн.

"Каток мы ориентировочно планируем 27 числа запустить, но все будет, конечно, ближе, и по погоде", – заявила Родштейн. Напомним, что прошлый каток работал с 30 декабря 2023-го до 10 марта 2024-го года. Традиционно работал прокат коньков.





Артем Ежаков





