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20:40, 7 ноября 2024 года Первые орловцы заболели гриппом в текущем эпидсезоне Подъем заболеваемости ожидается к концу ноября.







Первые орловцы заболели гриппом в текущем эпидсезоне. Были обнаружены штаммы групп "А" и "В", в том числе и "свиной" грипп, но вакцина защищает от него.



Подъем заболеваемости ожидается к концу ноября. Прививку сделала уже треть населения Орловщины.



Врачи напоминают: грипп развивается быстро. При обнаружении симптомов нужно сразу обратиться к врачу. Лечение особенно эффективно в первые двое суток.





Елена Литинская





