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9:56, 8 ноября 2024 года

В Нарышкино продолжается капитальный ремонт школы №2

Детей удалось оставить учиться в родных стенах.



В Нарышкино продолжается капитальный ремонт школы №2. По национальному проекту "Образование" на это выделено более 114 миллионов рублей.

Подрядчик зашел на объект в марте. Детей удалось оставить учиться в родных стенах.

В порядок приводят два корпуса. В первом работы почти завершены. Осталось исправить мелкие недочеты.
Людмила Гнеушева, начальник отдела образования администрации Урицкого района: "Надеемся, что еще будет добавлена небольшая субсидия из областного бюджета, потому что цены растут. В смете у нас есть неучтенные виды работ, которые тоже необходимо выполнить, потому что это детское учреждение".
Стоимость дополнительных работ – пять миллионов рублей. По контракту ремонт должны завершить к августу 2025-го года.


Мария Семак
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