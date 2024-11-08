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9:56, 8 ноября 2024 года В Нарышкино продолжается капитальный ремонт школы №2 Детей удалось оставить учиться в родных стенах.







В Нарышкино продолжается капитальный ремонт школы №2. По национальному проекту "Образование" на это выделено более 114 миллионов рублей.



Подрядчик зашел на объект в марте. Детей удалось оставить учиться в родных стенах.



В порядок приводят два корпуса. В первом работы почти завершены. Осталось исправить мелкие недочеты.

Людмила Гнеушева, начальник отдела образования администрации Урицкого района: "Надеемся, что еще будет добавлена небольшая субсидия из областного бюджета, потому что цены растут. В смете у нас есть неучтенные виды работ, которые тоже необходимо выполнить, потому что это детское учреждение". Стоимость дополнительных работ – пять миллионов рублей. По контракту ремонт должны завершить к августу 2025-го года.





Мария Семак





