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20:20, 7 ноября 2024 года Работы на улице Орловских партизан завершены на 90% До 1 декабря подрядчик обещает сдать объект.







Работы на улице Орловских партизан завершены на 90%. До 1 декабря подрядчик обещает сдать объект, однако за рамки контрактного срока он вышел почти на год.



На 800-метровом участке дороги уложен асфальт, обустроены тротуары, установлены бордюры, ограждения и фонари. Оборудованы парковки и ливневки. Так сегодня выглядит обновлённая улица Орловских партизан.



Тем не менее, рады завершению долгостроя не все. Местные жители опасаются, что водители будут здесь лихачить. Скорость здесь ограничена 40 километрами в час, однако, со слов жильцов близлежащих домов, соблюдают это не все.



Выход видится в установке камер фиксации скоростного режима или "лежачих полицейских". Для их установки городским властям нужно обращение от жителей домов по улице Орловских партизан. В этом случае будет собрана специальная комиссия, где и решится вопрос установки техсредств.





Антон Киселёв





