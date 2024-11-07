четверг 7.11.2024 21:29:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:20, 7 ноября 2024 года

Работы на улице Орловских партизан завершены на 90%

До 1 декабря подрядчик обещает сдать объект.



Работы на улице Орловских партизан завершены на 90%. До 1 декабря подрядчик обещает сдать объект, однако за рамки контрактного срока он вышел почти на год.

На 800-метровом участке дороги уложен асфальт, обустроены тротуары, установлены бордюры, ограждения и фонари. Оборудованы парковки и ливневки. Так сегодня выглядит обновлённая улица Орловских партизан.

Тем не менее, рады завершению долгостроя не все. Местные жители опасаются, что водители будут здесь лихачить. Скорость здесь ограничена 40 километрами в час, однако, со слов жильцов близлежащих домов, соблюдают это не все.

Выход видится в установке камер фиксации скоростного режима или "лежачих полицейских". Для их установки городским властям нужно обращение от жителей домов по улице Орловских партизан. В этом случае будет собрана специальная комиссия, где и решится вопрос установки техсредств.


Антон Киселёв
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.