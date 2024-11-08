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12:01, 8 ноября 2024 года Орловский ориентировщик выиграл бронзу международного турнира Вячеслав Лаврушин стал третьим на турнире в турецкой Анталье



Фото: OGU Orient Team

Орловский ориентировщик выиграл бронзу международного турнира. Вячеслав Лаврушин стал третьим на турнире в турецкой Анталье.



В этом году, по словам организаторов, приехало более 600 человек из 21 страны. В возрастной группе орловца, помимо россиян, были представители Турции, Казахстана, Германии.



Результаты подводились по сумме результатов пяти забегов: четыре лесных и один в городе.





Анастасия Дорохова





