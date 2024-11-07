Главная » Новости



16:31, 7 ноября 2024 года "Елка желаний" осчастливит две тысячи юных жителей Орла Для акции уже ищут спонсоров.





В этом году традиционная акция "Елка желаний" исполнит мечты двух тысяч юных жителей Орла – это ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей участников специальной военной операции, сообщил мэр Юрий Парахин.



Для акции уже ищут спонсоров, которые помогут с покупкой подарков. Также можно устроить детям праздник, нарядившись в костюмы Деда Мороза или Снегурочки. В канун Нового года волонтеры пойдут по домам детей с подарками.



Все подробности участия в акции можно найти в социальных сетях городской администрации или на странице Юрия Парахина.













Артем Ежаков





