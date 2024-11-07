"Елка желаний" осчастливит две тысячи юных жителей Орла
Для акции уже ищут спонсоров.
В этом году традиционная акция "Елка желаний" исполнит мечты двух тысяч юных жителей Орла – это ребята с ограниченными возможностями здоровья, из семей участников специальной военной операции, сообщил мэр Юрий Парахин.
Для акции уже ищут спонсоров, которые помогут с покупкой подарков. Также можно устроить детям праздник, нарядившись в костюмы Деда Мороза или Снегурочки. В канун Нового года волонтеры пойдут по домам детей с подарками.