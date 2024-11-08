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8:01, 8 ноября 2024 года Орловский госуниверситет стал площадкой для проведения всероссийского научного фестиваля О достижениях в этой сфере рассказали школьникам и студентам.







В Орловском государственном университете прошел всероссийский фестиваль "Наука 0+". О достижениях орловских ученых рассказали школьникам и студентам.



– "Наука 0+" – это ежегодный фестиваль, он призван показать детям и не только детям, всему населению, что такое наука, - отметила научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева Екатерина Брянская.



Фестиваль "Наука 0+" в Орловской области проводится ежегодно. В нем может принять участие любой желающий. Спикерами выступают специалисты из разных областей.





Владимир Маряшин





