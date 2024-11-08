Орловский госуниверситет стал площадкой для проведения всероссийского научного фестиваля
О достижениях в этой сфере рассказали школьникам и студентам.
В Орловском государственном университете прошел всероссийский фестиваль "Наука 0+". О достижениях орловских ученых рассказали школьникам и студентам.
– "Наука 0+" – это ежегодный фестиваль, он призван показать детям и не только детям, всему населению, что такое наука, - отметила научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева Екатерина Брянская.
Фестиваль "Наука 0+" в Орловской области проводится ежегодно. В нем может принять участие любой желающий. Спикерами выступают специалисты из разных областей.