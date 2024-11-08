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8:44, 8 ноября 2024 года

В Орле задумались о строительстве нового выезда из микрорайонов № 6 и 8

Речь идет о массиве домов, расположенных на улице Родзевича-Белевича.

Фото: администрация города Орла

В Орле задумались о строительстве еще одного выезда из микрорайонов № 6 и 8. Речь идет о массиве домов, расположенных на улице Родзевича-Белевича в Северном районе.

Здесь продолжается активная застройка, а также начато возведение школы на 1 225 мест. Однако выезд из жилого массива возможен только по одной дороге - через улицу Металлургов. Ситуация категорически не устраивает местных жителей, вынужденных ежедневно простаивать в пробках.

7 ноября городские чиновники представили жителям план, который предлагает несколько альтернативных вариантов выезда из микрорайонов. Финансирование работ предусмотрено на следующий год. 

По словам начальника управления градостроительства администрации Орла Марии Родштейн, предпроектные работы начнутся в 2025 году, а проектирование займет около полутора лет.

- После этого, в случае доведения федерального финансирования, будем участвовать в федеральных программах для получения средств на строительство дороги, - рассказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.


Сергей Мерцалов
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