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18:52, 7 ноября 2024 года В Орле на исторических зданиях устанавливают таблички с QR-кодами Пока что их десять.



Фото: архив

В областном центре в рамках проекта Орел туристический на исторических зданиях города устанавливают таблички с QR-кодами. На данный момент установлено десять штук.



По информации пресс-службы областного правительства, на табличках указано название улицы, а также изображен QR-код, содержащий ссылку на портал "Орел туристический". Здесь орловцы и гости области смогут найти информацию о местных достопримечательностях, историческую справку и медиаматериалы.



До середины ноября в городе разместят еще 20 табличек с QR-кодами.





Сергей Силаев





