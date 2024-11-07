В Орле на исторических зданиях устанавливают таблички с QR-кодами
Пока что их десять.
Фото: архив
В областном центре в рамках проекта Орел туристический на исторических зданиях города устанавливают таблички с QR-кодами. На данный момент установлено десять штук.
По информации пресс-службы областного правительства, на табличках указано название улицы, а также изображен QR-код, содержащий ссылку на портал "Орел туристический". Здесь орловцы и гости области смогут найти информацию о местных достопримечательностях, историческую справку и медиаматериалы.
До середины ноября в городе разместят еще 20 табличек с QR-кодами.