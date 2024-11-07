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19:56, 7 ноября 2024 года В Орле состоялись Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу В турнирах приняли участие как дебютанты, так и опытные спортсмены.







В Орле прошли Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие как новички, так и опытные спортсмены.



В этом году заявки на участие в соревнованиях подали более ста человек. Минимальный возраст, с которого можно было зарегистрироваться, - 13 лет, а верхний предел не был установлен.



Победители чемпионата и первенства области смогут принять участие в окружных турнирах. А на уровне ЦФО наши спортсмены всегда выступали достойно.





Анастасия Дорохова





