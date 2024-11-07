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18:27, 7 ноября 2024 года ОГУ имени Тургенева посетила делегация из Кот-д'Ивуара Сейчас в университете учатся 34 студента из этой республики.



Фото: ОГУ имени Тургенева

Орловский государственный университет имени Тургенева посетила делегация посольства Республики Кот-д'Ивуар. В ходе встречи с руководством университета гости обсудили перспективы развития сотрудничества в области образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Временный поверенный в делах Республики Кот-д'Ивуар в РФ Конан Коффи Леон отметил высокий уровень подготовки студентов, которые обучаются в ОГУ, и доброжелательное отношение к ним со стороны преподавателей и сотрудников. На сегодняшний день в университете знания получают 34 студента из Кот-д'Ивуара. Среди них есть и отличники.



Первые студенты из этой страны появились в орловском университете еще в 1980-е годы. Они осваивали педагогические специальности. В настоящее время большинство студентов Республики Кот-д'Ивуар выбирают для обучения Медицинский институт и Институт экономики и управления.





Сергей Мерцалов





