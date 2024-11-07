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20:24, 7 ноября 2024 года В Орле омоновцев наградили за участие в СВО Церемония вручения прошла 7 ноября.





За успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции сотрудникам орловского ОМОН "Крепость" были вручены государственные награды.



Сегодня бойцы выполняют ряд важнейших задач в регионе и за его пределами. В зоне проведения СВО они несут круглосуточную службу на КПП, охраняют важные объекты и выполняют боевые задачи, участвуют в разведывательно-поисковых и специальных операциях.



За тридцатилетнюю историю отряда один сотрудник удостоен высокого звания Героя России, порядка 140 сотрудников награждены другими государственными наградами.





Антон Сорокин





