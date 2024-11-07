Орловские хирурги восстановили частично оторванную губу пациента
Мужчина получил серьезную травму в ДТП.
Хирурги отделения челюстно-лицевой хирургии Орловской областной клинической больницы восстановили кожный покров нижней челюсти пациента после ДТП. Как сообщили в больнице, мужчина поступил с обширным дефектным ранением подбородка и нижней губы по средней линии с отрывом нижней губы слева.
Пациенту сделали пластику, закрыли рану. В результате операции замыкательная функция полости рта и объем нижней губы восстановлены.