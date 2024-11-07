Священник благословил орловских добровольцев на воинскую службу
Бойцов напутствовал протоиерей Сергий Гаврюшин.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
На днях еще несколько орловских добровольцев отправились на службу в зону СВО. Перед убытием воинов благословил председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Перед отправкой на передовую новобранцев ознакомят с новыми тактиками ведения боя, вооружением, техникой.