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15:32, 7 ноября 2024 года Завершается капремонт Южного подъезда к Мценску Общая протяженность участка - почти полтора километра.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловской области подходит к концу капитальный ремонт Южного подъезда к Мценску. Протяженность участка - почти полтора километра. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".



На данный момент завершились мероприятия по усилению дорожного полотна, а также по устройству нижнего и верхнего слоев покрытия. В ближайшее время подрядчикам предстоит укрепить обочины щебнем, установить линии электроосвещения, нанести дорожную разметку, а также разместить дорожные знаки и автопавильоны.



Завершить капремонт участка Южного подъезда к Мценску планируется в ноябре 2024 года. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





Сергей Мерцалов





