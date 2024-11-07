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13:43, 7 ноября 2024 года Андрей Клычков наградил Платона Козлова Чемпиону мира по боксу среди юниоров губернатор вручил Почетную грамоту.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле наградили чемпиона мира по боксу среди юниоров Платона Козлова. Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил спортсмену Почетную грамоту, отметив его высокие спортивные достижения. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что 18-летний Платон Козлов выиграл Первенство мира по боксу. В финальном бою, который состоялся 2 ноября в Черногории, он одержал победу над представителем Пуэрто-Рико единогласным решением судей.



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Сергей Мерцалов





