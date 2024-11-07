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12:02, 7 ноября 2024 года Орловец предстанет перед судом за случайное убийство знакомого Трагедия случилась летом 2023 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Ливен предстанет перед судом. Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Следствие установило, что в конце июня 2023 года мужчина находился возле подъезда к одному из домов по улице Селищева города Ливны. Там же был сосед ливенца, между мужчинами вспыхнул конфликт, пострадавший получил удар по лицу, упал и ударился головой об асфальт. Через некоторое время мужчина скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для рассмотрения.





Сергей Силаев





