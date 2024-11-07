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14:57, 7 ноября 2024 года За девять месяцев с орловцев взыскали 340 миллионов рублей по алиментам Это на 43 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.



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За девять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали с жителей Орловской области 340 миллионов рублей по алиментам. Это на 43 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.



В рамках своих полномочий судебные приставы применяют различные меры воздействия на должников. Они накладывают арест на счета, имущество и доходы неплательщиков, ограничивают их выезд за пределы РФ и запрещают управлять транспортными средствами до полного погашения задолженности, уточнили в ведомстве.





Сергей Мерцалов





