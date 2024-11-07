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12:28, 7 ноября 2024 года Орловчанка получила компенсацию за лекарство Женщина потратила собственные средства, но имела право на бесплатный препарат.



Фото: архив

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы. Женщина имеет право на получение бесплатного жизненно необходимого лекарства, однако ей пришлось купить его самостоятельно.



Препарат обошелся в 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Прокурор обратился в суд, требования удовлетворены.



Женщине в полном объеме выплатили затраченные на лекарство деньги, а также компенсацию за моральный вред.





Сергей Силаев





