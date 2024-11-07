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10:36, 7 ноября 2024 года Из Орла в Таджикистан отправили первую партию молочной продукции На экспорт отгружено 634 килограмм сыра и сырного продукта.



Фото: архив

Из Орла в Таджикистан отправилась первая партия молочной продукции. Речь идет о 634 килограммах сыра и сырного продукта. Отправитель - орловское предприятие, обладающее правом на экспорт широкого ассортимента молочной продукции в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Монголию, Таджикистан и Узбекистан.



Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на продукцию имеется полный пакет необходимых документов, подтверждающих соответствие груза установленным требованиям. Качество и безопасность экспортируемых товаров подтверждены протоколами лабораторных испытаний.









Сергей Мерцалов





