четверг 7.11.2024 12:06:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:05, 7 ноября 2024 года

Дедовские плачи: народные приметы на 7 ноября 2024

Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня,какие есть приметы о погоде.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 7 ноября 2024  - Дедовские плачи. Какие есть народные приметы и традиции, чего нельзя сегодня делать, для каких дел день подходит и какие есть приметы о погоде? Рассказываем.

Свое название в народе день получил потому, что раньше было принято устраивать ритуальные плачи: плакала природа дождем или снегом, а люди плакали вместе с ней, поминая умерших. В этот день ходили на кладбище, приводили в порядок могилы родных, а в церкви ставили свечу об их памяти. Дома накрывали поминальный стол, оставшуюся снедь раздавали нищим. Также по традиции в Дедовские плачи принято помогать тем, кто в этом нуждается, особенно заботились о детях, оставшихся без родителей. Сегодня нельзя отказывать в подаянии и жадничать. Также нельзя много смеяться, обманывать, лениться. Если отложить какие-то важные дела, то потом долго не получится их выполнить, 7 ноября - день подходящий для того, чтобы завершить давно начатое. 

Приметы о погоде есть такие. Листья с деревьев не облетели - зима будет долгой. Много снега - на будущий год жди хороший урожай хлебов. Сильный ветер сулит плохую погоду на ближайшие дни, а туман обещает потепление. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.