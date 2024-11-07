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10:05, 7 ноября 2024 года Дедовские плачи: народные приметы на 7 ноября 2024 Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня,какие есть приметы о погоде.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 7 ноября 2024 - Дедовские плачи. Какие есть народные приметы и традиции, чего нельзя сегодня делать, для каких дел день подходит и какие есть приметы о погоде? Рассказываем.



Свое название в народе день получил потому, что раньше было принято устраивать ритуальные плачи: плакала природа дождем или снегом, а люди плакали вместе с ней, поминая умерших. В этот день ходили на кладбище, приводили в порядок могилы родных, а в церкви ставили свечу об их памяти. Дома накрывали поминальный стол, оставшуюся снедь раздавали нищим. Также по традиции в Дедовские плачи принято помогать тем, кто в этом нуждается, особенно заботились о детях, оставшихся без родителей. Сегодня нельзя отказывать в подаянии и жадничать. Также нельзя много смеяться, обманывать, лениться. Если отложить какие-то важные дела, то потом долго не получится их выполнить, 7 ноября - день подходящий для того, чтобы завершить давно начатое.



Приметы о погоде есть такие. Листья с деревьев не облетели - зима будет долгой. Много снега - на будущий год жди хороший урожай хлебов. Сильный ветер сулит плохую погоду на ближайшие дни, а туман обещает потепление.











Ольга СУПОНЕВА





