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9:12, 7 ноября 2024 года Под Орлом УАЗ врезался в ограждение жилого дома Автомобиль протаранил металлический забор и снес ворота.



Фото: Управлении Госавтоинспекции Орловской области

Утром 6 ноября в деревне Сутолка Залегощенского района Орловской области произошло ДТП. В аварию попал водитель автомобиля УАЗ.



Он двигался по автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение жилого дома.



В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир УАЗа. Однако госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.







Сергей Мерцалов





