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8:44, 7 ноября 2024 года В Орловской области от гриппа привились более 250 тысяч человек Прививочная кампания в регионе продолжается.



Фото: архив

В Орловской области от гриппа привились более 250 тысяч человек. Прививочная кампания продолжается. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.



В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что особенно важно сделать прививку тем, кто подвержен высокому риску развития осложнений в случае заражения гриппом. Это в первую очередь касается детей, людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими соматическими заболеваниями.



Отметим также, что с 28 октября по 3 ноября в регионе зарегистрировано чуть более четырех тысяч обращений по поводу ОРВИ, что на 19% ниже показателя предыдущей календарной недели. При этом доля заболевших детей до 14 лет составила 46,5%.





Сергей Мерцалов





