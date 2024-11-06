В пусконаладке по отоплению трех кварталов Орла есть сбои
На это обратил внимание губернатор Андрей Клычков.
В пусконаладочных работах по отоплению трех кварталов Орла есть сбои. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Продолжаются пусконаладочные работы по отоплению 909, 908 и 907 кварталов. К сожалению, есть сбои, будем отрабатывать по каждому дому. Все задачи по обеспечению жителей теплом поставлены", – цитирует главу региона тг-канал "Телеграммы из Орла".
Напомним, что в котельной по улице Кромской ранее были запущены два котла. Котельная на Авиационной должна быть готова к 15 ноября.