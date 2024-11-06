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21:04, 6 ноября 2024 года В пусконаладке по отоплению трех кварталов Орла есть сбои На это обратил внимание губернатор Андрей Клычков.





В пусконаладочных работах по отоплению трех кварталов Орла есть сбои. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Продолжаются пусконаладочные работы по отоплению 909, 908 и 907 кварталов. К сожалению, есть сбои, будем отрабатывать по каждому дому. Все задачи по обеспечению жителей теплом поставлены", – цитирует главу региона тг-канал "Телеграммы из Орла". Напомним, что в котельной по улице Кромской ранее были запущены два котла. Котельная на Авиационной должна быть готова к 15 ноября.





Артем Ежаков





