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20:41, 6 ноября 2024 года Переданный орловцами броневик спас бойцов от осколков ракеты "Хаймарс" Об истории, когда гуманитарная помощь помогла выжить нашим военным в зоне СВО, рассказал губернатор Андрей Клычков.





Переданный орловцами броневик спас бойцов от осколков ракеты "Хаймарс". Об истории, когда гуманитарная помощь помогла выжить нашим военным в зоне СВО, рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира. Бойцы недавно приезжали на Орловщину за мотоциклами.

"Приехали они на броневике, который мы им весной передавали. Он их спас. Прилетел рядом "Хаймарс", показывали фотографии, видео. Вся машина в осколках, но ни один не попал в ребят", – рассказал глава региона.





Артем Ежаков





