В Орловской области активно развивается молодежное волонтерское движение
Некоторые отряды могут удостоиться региональной медали за заслуги в развитии добровольчества в Орловской области.
В Орловской области активно развивается молодежное волонтерское движение. Например, в январе 2023-го года "Волонтеры Победы" школы №5 посетили мастер-класс по изготовлению окопных свечей, а сейчас ребята отправили их на передовую более трех тысяч штук.
А в техникуме сферы услуг волонтеры создали отряд "Близко к сердцу". Бойцам отправили уже больше тысячи порций сублимированного супа.
Всего в Орловской области официально зарегистрировано более 35 тысяч добровольцев. Лучшие из них будут награждаться медалью "За заслуги в развитии добровольчества в Орловской области".