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9:37, 7 ноября 2024 года В Орловской области активно развивается молодежное волонтерское движение Некоторые отряды могут удостоиться региональной медали за заслуги в развитии добровольчества в Орловской области.







В Орловской области активно развивается молодежное волонтерское движение. Например, в январе 2023-го года "Волонтеры Победы" школы №5 посетили мастер-класс по изготовлению окопных свечей, а сейчас ребята отправили их на передовую более трех тысяч штук.



А в техникуме сферы услуг волонтеры создали отряд "Близко к сердцу". Бойцам отправили уже больше тысячи порций сублимированного супа.



Всего в Орловской области официально зарегистрировано более 35 тысяч добровольцев. Лучшие из них будут награждаться медалью "За заслуги в развитии добровольчества в Орловской области".





Юлия Опанасюк





