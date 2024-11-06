Снимки юного орловского фотографа-натуралиста отметили на международном фестивале
Призовое место Денису Пронину принес кадр муравья под грибной шляпкой.
Снимки юного орловского фотографа-натуралиста отметили на международном фестивале дикой природы "Золотая черепаха". Второе место Денису Пронину принес кадр муравья под грибной шляпкой. Он был отмечен в номинации "Природа глазами молодежи", а также удостоился приза от Российского географического общества в номинации "Страна глазами детей". Также в альбом фестиваля попал портрет гадюки.
Как фотографу удалось сделать красивые кадры? Об этом Денис Пронин рассказал Татьяне Тимохиной.