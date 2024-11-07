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9:56, 7 ноября 2024 года Мэр Орла согласовал облик нового корпуса поликлиники №1 Юрий Парахин уже подписал постановление.





Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Речь идет о новом корпусе поликлиники №1. Документ опубликован на сайте мэрии.



Напомним, что ранее департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил на Госзакупках открытый конкурс на строительство здания. Начальная цена составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Заявок ждут до 19 ноября.



Окончание стройки в документах датировано 19 ноября 2026-го года. Она начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. В здании будет шесть этажей. Общая площадь корпуса составит почти 9,3 тысячи квадратных метров.



Поликлиника будет рассчитана на посещение 600 человек за смену. Также там откроют работать дневной стационар на 18 мест.





Артем Ежаков





