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20:50, 6 ноября 2024 года В орловской больнице Семашко теперь могут делать щадящие операции внутри сосудов Для этого оборудован современный ангиокомплекс.







В больнице имени Семашко появилась возможность выполнять малотравматичные рентгенохирургические операции внутри сосудов.



Для этого оборудован современный ангиокомплекс, техническое оснащение для которого было куплено по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение" за 60 миллионов рублей.



На данный момент в новом ангиокомплексе выполнено более 300 хирургических вмешательств разных направлений. Их спектр будет расширяться.





Елена Литинская





