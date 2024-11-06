Бревна дома Лизы Калитиной отправили на реставрацию в Санкт-Петербург
Об этом рассказал председатель попечительского совета по возрождению парка "Дворянское гнездо" Михаил Вдовин.
Фото: соцсети Михаила Вдовина
Бревна дома Лизы Калитиной отправили на реставрацию в Санкт-Петербург. Об этом рассказал председатель попечительского совета по возрождению парка "Дворянское гнездо" Михаил Вдовин. В дальнейшем пригодные для строительства бревна используют при реставрации самого здания.
"Работа по реконструкции дома Лизы Калитиной идет по плану. Сегодня идет загрузка бревен для перевозки в Санкт-Петербург для проведения реставрации", – сообщил Вдовин.
В июле депутат предположил, что на реставрацию всего дома уйдет от полутора до двух лет. Как подчеркнул Вдовин, процесс идет под наблюдением попечительского совета.