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18:56, 6 ноября 2024 года

В Орле прошел фестиваль читающих семей

Встреча состоялась в библиотеке имени Пришвина.



В Орле, в библиотеке имени Пришвина, состоялся первый фестиваль читающих семей. Это событие собрало вместе самые активные, позитивные, дружные и, главное, искренне любящие книги семьи со всей области. На финал приехали мамы, папы и дети из разных уголков региона, уже ставшие победителями в своих районах.

Каждая семейная команда могла проявить себя в различных творческих конкурсах. Участники угощали домашними пирогами, показывали свои умения в рукоделии и, конечно, соревновались в литературных конкурсах и эстафетах.

Поддержать своих читателей приехали и библиотекари, которые организовали отборочные конкурсы в районах области. Более подробно об этом расскажет Эва Стасюлевич.


Эва Стасюлевич
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