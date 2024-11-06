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14:52, 6 ноября 2024 года В центре Орла начали устанавливать ярмарочные домики Торговля в них начнется с 25 декабря.



Фото: Сергей Силаев

В центре Орла начали устанавливать ярмарочные домики. Напомним, что торговать в них будут с 25 декабря по 14 января.



Традиционно, в ярмарочных домиках и фудтраках орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки.



Напомним, что выбранный ранее на торгах подрядчик смонтирует праздничное оборудование и арт-объекты, повесит баннеры, установит ярмарочные домики и искусственные новогодние ели к 1 декабря.





Артем Ежаков





