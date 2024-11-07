Главная » Новости



10:58, 7 ноября 2024 года Орловский центр "Расправь крылья" помогает ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Здесь дети, которые остались без попечения родителей, обретают второй дом.







В Орловском центре "Расправь крылья" находят поддержку дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Здесь они обретают второй дом и находят новых братьев и сестер.



В центре царит атмосфера ответственности: дети сами следят за чистотой, пользуются стиральными машинками и утюгами. Старшие помогают младшим, и все живут как одна большая и дружная семья. Всего здесь 45 детей.



Центр существует уже почти год, и за это время он заметно преобразился, стал комфортнее. О том, как сейчас там живут ребята, расскажет Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян





