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17:54, 6 ноября 2024 года Ночь искусств в орловской "Бунинке" прошла в ретро-стиле Для посетителей подготовили тематический квест под названием "Советский следопыт".







"Ночь искусств" в орловской "Бунинке" прошла в ретро-стиле. Для посетителей подготовили тематический квест под названием "Советский следопыт".



В квесте было шесть станций, на каждой станции участников ждали интеллектуальные игры.



Каждая площадка погружала участников в атмосферу прошлого. Акцент сделали на истории и культурных достижениях советской эпохи.



Победителей наградили сладкими подарками со сгущенкой, конфетами и мандаринами.





Владимир Маряшин





