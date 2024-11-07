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13:01, 7 ноября 2024 года

Медики областной больницы обследовали более 750 пациентов в районах Орловщины

Выездные бригады работали в 18-ти муниципальных образованиях.


В 2024-м году выездные бригады консультативной поликлиники Орловской областной клинической больницы обследовали более 750 пациентов в 18-ти районах региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Самый большой объем работы выпал на Троснянский и Новосильский районы, где консультацию получили свыше 140 человек.

Традиционно в районы едут наиболее нужные там врачи: кардиолог, невролог, офтальмолог и эндокринолог. 14 ноября первые двое проконсультируют пациентов Дмитровского района. 21 ноября эти же специалисты проведут прием в Болхове.


Артем Ежаков
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