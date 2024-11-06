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19:29, 6 ноября 2024 года В орловском банке вакансий размещено почти 16 тысяч предложений работы Уровень регистрируемой безработицы в регионе сейчас составляет 0,3%.





В орловской службе занятости работодателями размещено 15,7 тысячи предложений работы. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Уровень регистрируемой безработицы в области сейчас составляет 0,3%. В службе занятости на учете сейчас состоят 934 человека.



Работодатели Орловщины сейчас нуждаются в полутора тысячах водителей автомобилей, 900 операторах машин и механизмов, 800 слесарях. Также нужны 500 швей и продавцов, более 200 электромонтеров. Востребованы агрономы, бухгалтеры, врачи и медсестры, ветеринарные врачи и фельдшеры, специалисты инженерного профиля, IT-специалисты и многие другие.





Артем Ежаков





