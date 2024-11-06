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16:27, 6 ноября 2024 года
В Орле снова состоится арт-ярмарка "Кладенец"Она пройдет 9 и 10 ноября.
9 и 10 ноября в арт-пространстве "Культурист" (ул. Ленина, 1) пройдет ярмарка "Кладенец". Она будет работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный.
В ярмарке поучаствуют более шестидесяти мастеров. Для гостей организуют мастер-классы по традиционным и современным ремеслам.
Темами ярмарки станут проводы осени, встреча зимы, празднование Дня матери и подготовка к Новому году, сообщает региональный информационный портал.
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Артем Ежаков
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