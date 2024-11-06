Под Орлом после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу

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12:23, 6 ноября 2024 года
Под Орлом после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогуДефекты дорожного полотна устранили в Новосиле.
Фото: архив
Под Орлом отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Дефекты дорожного полотна в виде выбоин обнаружили в Новосиле на улице Луначарского.
Как выяснили в прокуратуре, эту дорогу привели в порядок в 2023 году. Работы выполняло предприятие "Дорожная служба" по контракту с "Орелгосзаказчиком".
Однако казенное учреждение не приняло мер к устранению выявленных нарушений, хотя должно было сделать это в рамках гарантийных обязательств.
В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес "Орелгосзаказчика". Учреждение устранило нарушения.
В настоящее время состояние дорожного полотна соответствует всем нормам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сергей Мерцалов
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