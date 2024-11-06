Главная » Новости



12:23, 6 ноября 2024 года Под Орлом после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу Дефекты дорожного полотна устранили в Новосиле.



Фото: архив

Под Орлом отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Дефекты дорожного полотна в виде выбоин обнаружили в Новосиле на улице Луначарского.



Как выяснили в прокуратуре, эту дорогу привели в порядок в 2023 году. Работы выполняло предприятие "Дорожная служба" по контракту с "Орелгосзаказчиком".



Однако казенное учреждение не приняло мер к устранению выявленных нарушений, хотя должно было сделать это в рамках гарантийных обязательств.



В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес "Орелгосзаказчика". Учреждение устранило нарушения.



В настоящее время состояние дорожного полотна соответствует всем нормам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.















Сергей Мерцалов





