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14:12, 6 ноября 2024 года

Андрей Клычков: поддержка фронта будет продолжена

В Орле состоялось очередное заседание регионального оперштаба.

Фото: пресс-служба губернатора

6 ноября губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба Орловской области. Он подчеркнул, что поддержка фронта будет продолжаться.
Клычков отметил: "Орловская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Неоднократно объявлялась ракетная опасность. Мы не устаем благодарить наших военнослужащих, которые в будни и в праздники берегут мирное небо над нами. Мы всесторонне поддерживаем наших защитников. Ежедневно формируем и отправляем гуманитарные грузы на фронт. Вчера, в День военного разведчика, бойцам бригады спецназа ГРУ, где служат и орловцы, передали мотоциклы, продукты питания и воду. Мы оказываем им помощь с самого начала СВО".
На заседании также был рассмотрен вопрос организации закупки специальных средств и оборудования для Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области.
 




Сергей Мерцалов
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