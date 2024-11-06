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14:12, 6 ноября 2024 года Андрей Клычков: поддержка фронта будет продолжена В Орле состоялось очередное заседание регионального оперштаба.



Фото: пресс-служба губернатора

6 ноября губернатор Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба Орловской области. Он подчеркнул, что поддержка фронта будет продолжаться.

Клычков отметил: "Орловская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Неоднократно объявлялась ракетная опасность. Мы не устаем благодарить наших военнослужащих, которые в будни и в праздники берегут мирное небо над нами. Мы всесторонне поддерживаем наших защитников. Ежедневно формируем и отправляем гуманитарные грузы на фронт. Вчера, в День военного разведчика, бойцам бригады спецназа ГРУ, где служат и орловцы, передали мотоциклы, продукты питания и воду. Мы оказываем им помощь с самого начала СВО". На заседании также был рассмотрен вопрос организации закупки специальных средств и оборудования для Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области.







Сергей Мерцалов





