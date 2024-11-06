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18:34, 6 ноября 2024 года Орловские студенты испекли пирожки для бойцов СВО Очередную посылку на фронт отправили воспитанники Орловского техникума агротехнологий и транспорта.



Фото: Орловский техникум агротехнологий и транспорта

Студенты Орловского техникума агротехнологий и транспорта испекли пирожки с различными начинками для бойцов СВО. Гуманитарную помощь передали волонтерам отряда "Zов сердца", которые доставят ее в зону боевых действий.





С самого начала спецоперации в техникуме регулярно проходят акции по сбору гуманитарной помощи. Студенты пишут письма военным, отправляют продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены и питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.







Сергей Мерцалов





