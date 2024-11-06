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9:06, 6 ноября 2024 года В Орловской области горел склад На месте происшествия были задействованы пожарные расчеты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

5 ноября в поселке Долгое на улице Привокзальной около часа дня произошел пожар на складе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, к моменту прибытия спасателей горело бытовое помещение, и существовала угроза распространения огня на соседние склады.



Пожарные сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению. В результате пожара бытовое помещение было повреждено огнем, однако удалось спасти рядом стоящие склады.



На месте работали сотрудники 19-й пожарно-спасательной части. К счастью, никто не пострадал. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.











Сергей Мерцалов





