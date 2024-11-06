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21:27, 5 ноября 2024 года Ракетная опасность объявлена в Орловской области Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





Ракетная опасность объявлена в Орловской области вечером 5 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.





Артем Ежаков





