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6:55, 6 ноября 2024 года

Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: народные приметы на 6 ноября 2024

Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня, о чем говорит погода.

Фото: архив "Вестей"

6 ноября 2024 православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Со старинных времен сложились традиции и обычаи, связанные с этим днем. Рассказываем, какие есть народные приметы, чего нельзя делать, что можно, а также какие есть приметы о погоде.

В народе праздник называется Светец. На Руси в эту пору начинались девичьи посиделки, девицы занимались рукоделием, пели песни по вечерам. Проходили такие сборы под свет лучины и луны, потому и название праздник получил Светец. Принято было 6 ноября молиться чудотворной иконе об исцелении от болезней. И сейчас в этот день принято ходить в церковь.

Наши предки верили в разные приметы. Например, время считалось удачным для продажи или покупки дома, а если человек случайно падал, то это обещалось принести счастье и долгую жизнь. Есть и приметы о погоде. Большие стаи ворон предвещают снегопад, теплая погода говорит о том, что мягкой и при этом снежной будет зима, солнце село в облака - жди снега, а ветер с севера  - предвестник метели. День тихий и солнечный - зима будет суровой и затяжной.


Ольга СУПОНЕВА
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