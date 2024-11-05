Сбитая 1 ноября ракета ВСУ упала в 200-х метрах от школы в Локно

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20:36, 5 ноября 2024 года
Сбитая 1 ноября ракета ВСУ упала в 200-х метрах от школы в ЛокноЕе обломками было повреждено несколько зданий.
1 ноября в Орловской области впервые была сбита ракета ВСУ. Это случилось в районе села Локно Знаменского района.
Как рассказал заместитель главы администрации Знаменского района Александр Басов, сигнал о ЧП поступил в 13:59, аварийно-спасательные команды сразу выехали на место.
В один из гаражей залетел осколок, посекло две машины. Повреждения получили еще семь частных домов. На террасах вылетели оконные рамы.
Мария Семак, корреспондент: "Ракета упала прямо напротив школы. Буквально – 200 метров от здания. Можно заметить, что новые окна не пострадали, а вот старые были выбиты взрывной волной".
Вместе с оперативными службами на место происшествия прибыл и глава региона.
Валентина Титова, глава Знаменского сельского поселения: "Купили сразу пленку двойную, потому что был уже вечер, раздали людям. Уже на следующий день привезли стекла и раздали людям".
Владимир Детков, местный житель: "Часа через полтора, это максимум, а то может быть и меньше, он уже обходил дворы, дома пострадавшие, беседовал с каждым. И местные службы сработали оперативно".
Мария Семак
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