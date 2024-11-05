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20:42, 5 ноября 2024 года Прошедший снегопад не вызывал ни одной аварии в Орле Коммунальщики активно убирали снег с дорог и тротуаров, посыпали их пескосолянкой.







Орел проходит проверку первыми зимними осадками и их последствиями. Со снегом областной центр справился – ни одной аварии из-за погодных условий в областной столице не зафиксировано. Все ДТП за выходные произошли из-за нарушений правил дорожного движения.



Коммунальщики активно убирали снег с дорог и тротуаров, посыпали их пескосолянкой. Спасатели убирали упавшие деревья.



В целом, первое снежное испытание Орловщина выдержала достойно. Менее чем за сутки от снега были расчищены все региональные дороги – над этим работали больше 200 единиц спецтехники.



Непогоду обсудили также на аппаратном совещании у губернатора. Глава региона поручил подготовить площадки для вывоза снега. В случае сильных снегопадов будут привлекать дополнительные силы – спецтехнику из парка частных лиц и коммерческих структур.





Антон Киселёв





