Прошедший снегопад не вызывал ни одной аварии в Орле
Коммунальщики активно убирали снег с дорог и тротуаров, посыпали их пескосолянкой.
Орел проходит проверку первыми зимними осадками и их последствиями. Со снегом областной центр справился – ни одной аварии из-за погодных условий в областной столице не зафиксировано. Все ДТП за выходные произошли из-за нарушений правил дорожного движения.
Коммунальщики активно убирали снег с дорог и тротуаров, посыпали их пескосолянкой. Спасатели убирали упавшие деревья.
В целом, первое снежное испытание Орловщина выдержала достойно. Менее чем за сутки от снега были расчищены все региональные дороги – над этим работали больше 200 единиц спецтехники.
Непогоду обсудили также на аппаратном совещании у губернатора. Глава региона поручил подготовить площадки для вывоза снега. В случае сильных снегопадов будут привлекать дополнительные силы – спецтехнику из парка частных лиц и коммерческих структур.