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10:25, 6 ноября 2024 года

Жильцы дома на Привокзальной в Орле добиваются продолжения капремонта

В специальную программу по обновлению здание попало в 2019-м году, но по сей день работы здесь не завершены.



Жильцы дома на Привокзальной, 30 в Орле добиваются продолжения капремонта. В специальную программу по обновлению здание попало в 2019-м году, но по сей день работы здесь не завершены.

Жители писали письма президенту, жаловались в Фонд капремонта, управляющую компанию, обратились в "Народный фронт" и нашу телерадиокомпанию.

В здании ранее успели оштукатурить и покрасить фасад, но спустя время все обвалилось. Поставили также новые двери, но однажды зимой люди просто не смогли выйти из подъезда.

Фонд капремонта заключил договор с московской фирмой, а она наняла субподрядчика. Так как работы были сделаны некачественно, договор в одностороннем порядке расторгли, а фирму-подрядчика внесли в "черный список". Компания с этим не согласилась, и сейчас идут разбирательства в суде, а ремонт продолжает стоять.

Это уже второй капремонт в доме. В первый раз ремонтировали крышу, которая успела просесть, поэтому вопросы есть не только к подрядчикам, но и к самому фонду, который заключает договора и подписывает акты приемки работ.


Татьяна Тимохина
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