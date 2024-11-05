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20:30, 5 ноября 2024 года Андрей Клычков порыбачил с сыном и юным орловским журналистом О совместной рыбалке главу региона ранее попросил корреспондент молодежной редакции "Вести-Орел" Егор Гришин.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков порыбачил с сыном Николаем и журналистом молодежной редакции "Вести-Орел" Егором Гришиным. О совместной рыбалке корреспондент попросил главу региона 1 июня во время пресс-конференции для молодежи.



Пока ждали клева, глава региона рассказал, что самой крупной в его рыбацкой карьере добычей был десятикилограммовый сом и трехкилограммовый жерех.



На троих поймали двух карпов и щуку. Мелких окуней отпустили обратно.





Молодежная редакция "Вести-Орел"





