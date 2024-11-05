Юрий Парахин заявил о 90% готовности улицы Орловских партизан
Ее планируют сдать в конце ноября.
Мэр Орла Юрий Парахин в своих социальных сетях заявил о готовности строительства и реконструкции участка дороги по улице Орловских партизан на 90%. По словам градоначальника, ее планируют сдать в конце ноября.
"Все основные работы уже выполнены подрядчиком ООО "МонолитСтрой". Бригады дорожников уложили все слои асфальта, обустроили тротуары, завершили установку бордюров, оборудование очистных сооружений, насосов", – отметил мэр.
Участок дороги будет двухполосным, шириной в 11 метров.