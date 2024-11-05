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16:09, 5 ноября 2024 года Юрий Парахин заявил о 90% готовности улицы Орловских партизан Ее планируют сдать в конце ноября.





Мэр Орла Юрий Парахин в своих социальных сетях заявил о готовности строительства и реконструкции участка дороги по улице Орловских партизан на 90%. По словам градоначальника, ее планируют сдать в конце ноября.

"Все основные работы уже выполнены подрядчиком ООО "МонолитСтрой". Бригады дорожников уложили все слои асфальта, обустроили тротуары, завершили установку бордюров, оборудование очистных сооружений, насосов", – отметил мэр. Участок дороги будет двухполосным, шириной в 11 метров.





Артем Ежаков





